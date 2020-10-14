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Hayvan otlatma kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Samsun’da tarlada inek otlatma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 75 yaşındaki yaşlı adam yaralandı.

Samsun'da tarlada inek otlatma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 75 yaşındaki yaşlı adam yaralandı.


Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Büyüklü Kuloğlu Mahallesi girişindeki bahçede meydana geldi. İddiaya göre, Sarıyurt Mahallesi'nde ikamet eden İ.C.(75) bahçesine gidince uzun zamandır konuşmadıkları A.C.'nin ineklerini bahçesinde gördü. A.C.'yi inekleri bahçesinden çıkarması konusunda uyaran İ.C. ile A.C. arasında kavga çıktı. A.C., İ.C.'ye kazma ile vurunca koluna kazma gelen İ.C. de A.C.'nin elindeki kazmayı alıp kafasına savurdu. Bu sırada tabancasını çıkartan A.C., İ.C.'ye ateş açtı. Boynundan vurularak yere düşen İ.C., 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İ.C., A.C.'nin kendisine tabancayla 3 el ateş açtığını söyledi.


Jandarma ekipleri olaydan sonra kaçan A.C.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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