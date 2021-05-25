Hayvan pazarları 1 Haziran'da açılıyor

Samsun'da hayvan pazarları 1 Haziran itibarıyla tekrar açılacak.

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 09 sayılı kararıyla faaliyetleri ikinci bir karar alınıncaya kadar durdurulan hayvan pazarlarının 01 Haziran Salı gününden itibaren faaliyetlerine tekrar başlayacağı belirtildi.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Sağlam, “Samsun İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 21 Mayıs 2021 tarihli ve 28 sayılı kararı uyarınca hayvan pazarları 1 Haziran 2021 Salı gününden itibaren faaliyetlerine tekrar başlayacaktır. Tüm hayvan sahipleri ve vatandaşlarımızın sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına riayet etmeleri gerekmektedir” dedi.