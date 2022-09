Hayvancılıkta 'Sözleşmeli Besicilik' dönemi

Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sözleşmeli Besicilik Desteklemeleri kapsamında, üreticilere karkas ağırlığına göre yapılacak destek ödemeleri ve bunlara dair şartlar belirlendi. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sözleşmeli Besicilik Desteklemeleri kararıyla pazar ve fiyat garantisi sağlanan sistem sayesinde işletmelerin atıl kapasitelerinin üretime kazandırılması, kırmızı et üretiminin sürdürülebilirliğinin sağlanması, piyasanın düzenlenerek tüketicinin alım gücünün korunması ve sağlıklı beslenmesinin desteklenmesi, güçlü tedarik zinciri oluşturulması, hayvan başına verimin ve kırsalda istihdamın artırılması, üreticinin girdi tedarikinin önceden planlanması ile sektör için örnek bir model teşkil ettirilmesi amaçlanmıştır. Ülkenin ihtiyacı olan ürünlerin, tam da ihtiyaç miktarı kadar üretilmesine imkân sağlayacak uygulama ile getirilen verimlilik teşvik primi sayesinde canlı stok yönetimine ve hayvancılığın sürdürülebilirliğine katkı sağlanacak olup buna göre Et ve Süt Kurumu ile 5 yıllık sözleşme yapan yetiştiricilere ESK tarafından hazırlanacak icmaller karşılığında; karkas ağırlığı 201- 250 kilogram olanlara 2,5 TL/ kg, 251 - 300 kilogram arası olanlara 3,5 TL/ kilogram ve karkas ağırlığı 301 kilogram ve üzeri olan hayvanlara da 5 TL/ kg destekleme ödemesi yapılacaktır. Sözleşme şartları, yetiştiricilerin tespiti, karkas kalite kriterlerinin belirlenmesi, duyurulması, uygulanması, takibi ve yaptırımların yerine getirilmesi yine ESK tarafından takip edilecektir. Sözleşme kapsamına alınacak hayvanların karkas ağırlıklarının en az 201 kg olması gerekmekte olup sözleşme yapan her bir yetiştirici en fazla 200 baş sığır için desteklemeden faydalanabilecektir" dedi.

"Gıda güvenliği milli meselemizdir"

Sürdürülebilir, hijyenik, sağlıklı ve kaliteli kırmızı et üretimi ile hem üreticinin hem de tüketicinin korunacağını ifade eden Müdür Sağlam, "Uygulamam ile oluşturulacak komisyonlar tarafından aylık maliyetler hesaplanacak ve belirlenen maliyete göre çiftçi refahı gözetilerek alım fiyatları güncellenecektir. Alım ve fiyat garantisi verilen üreticiler, 5 yıllık üretim planlaması yapabilecek ve böylelikle besiciler kazancını teminat altına alabilecektir. Yine, uygulama ile Et ve Süt Kurumu tarafından alım garantisi verilen üreticiler, Kurumla imzaladığı besicilik sözleşmesinden herhangi bir hak kaybı yaşamadan tek taraflı çekilebilecek ve kırmızı et piyasasının arz talep durumuna göre üreticilere erken ya da geç kesim primleri verilebilecektir. Sözleşmeli besicilik modeli ile sayın bakanımızın da açıkladığı üzere; hayvan sağlığı, refahı ve beslenmesi konularında üreticilere çiftliklerinde eğitimler verilecek olup kayıt sistemleri oluşturularak hayvanın besi süreçleri, alım ve kesim takvimleri sistem üzerinden izlenebilecek. Sürdürülebilir, hijyenik, sağlıklı ve kaliteli kırmızı et üretimi ile hem üretici, hem de tüketici korunacaktır. Uygulama kapsamında yapılacak ödemeler için gerekli kaynak ise Tarım ve Orman Bakanlığımızın Tarımsal Destekleme bütçesinden sağlanacak. Bakanlığımız politikaları kapsamında yapılan düzenlemelerle, içinden geçtiğimiz küresel kriz ortamında tüm üretim kaynaklarımızdan azami derecede faydalanma irademizi, sürdürülebilirlik ilkesini de yok saymadan ortaya koymuş durumdayız. Besicilik gibi stratejik önceliği olan üretim alanları başta olmak üzere, daha önce de defalarca vurguladığımız gıda güvenliği milli meselemizdir. Bu bağlamda uygulanacak olan Sözleşmeli Besicilik örnek bir üretim modeli olup yerli ve milli üretim ilkesi ile hayata geçirilmiştir. Planlı üretim sayesinde inşallah başta besicimiz, yanı sıra da tüketici ve Türkiye'miz kazanacaktır. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.