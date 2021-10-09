Bölge Müdürlüğü tarafından 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 17 kişiye hayvanlara kötü muamele ya da işkence suçundan toplam 70 bin 205 TL idari para cezası kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 11. Bölge Müdürlüğü yaban hayatı tedavi çalışmaları kapsamında 2021 yılında 58 hayvanın tedavisi yapılarak doğaya bıraktı. 2002-2020 yılları arasında ise bin 4 hayvanın tedavisi yapılarak doğal yaşam alanlarına salındı. Yaban hayatı yemleme çalışmaları kapsamında ise kış döneminde 3 bin 800 kg yem vahşi hayvanlar için doğaya konuldu.

Hayvanlara kötü davranan 17 kişiye 70 bin TL ceza kesildi

Bölge müdürlüğünün av koruma ve kontrol çalışmaları kapsamında 2021 yılında 150 kişiye toplam 247 bin 969 TL idari para cezası kesildi. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında ise 2021 yılı içerisinde 17 kişiye 'hayvanlara kötü muamele ya da işkence' suçundan toplam 70 bin 205 TL idari para cezası kesildi.

Av pulu satışından 351 bin TL gelir elde edildi

Avcılık ve belgelendirme çalışmaları kapsamında bu yıl 5 avcılık kursu açıldı. 93 kişi bu kurslardan avcılık belgesi almaya hak kazandı. 2021-2022 av döneminde satılan bin 711 puldan 351 bin 370 TL gelir sağlandı. Son verilere göre bölgedeki aktif avcı sayısı 4 bin 679 olarak güncellendi.

Türkiye'ye kene avcısı 15 binden fazla sülün dağıtıldı

Gelemen Sülün Üretim Merkezinin kurulduğu 1969 yılından 2021 yılına kadar 322 bin 529 adet sülün üretildi. 2021 yılında 15 bin 921 adet sülün üretildi. Bu yıl Giresun'a 560, Mardin'e 600, Kastamonu'ya 1500, Zonguldak'a 120, Çorum'a 840, Batman'a 1820, Adıyaman'a 300, Hakkari'ye 840, Rize'ye 700, Artvin'e 80, Siirt'e 1060, Diyarbakır'a 1400, Trabzon'a 980, Ordu'ya 880, Samsun'a 1260 ve diğer illere de 600 adet olmak üzere toplam 15 bin 40 adet sülün dağıtımı gerçekleştirildi. Ayrıca yaban hayvanı salım ve yerleştirme çalışmaları kapsamında 2021 yılına kadar Giresun, Gümüşhane, Samsun ve Çorum illerinde 75 adet kızıl geyik doğaya yerleştirildi.