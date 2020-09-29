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Hayvanlarını başıboş bırakan hayvan sahiplerine 3 ay hapis

Samsun Valiliği hayvanlarını başıboş bırakılarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren kişilere göz açtırmayacağını duyurdu.



Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, “Samsun İl Jandarma Komutanlığının sorumluluğunda bulunan karayollarında son zamanlarda meydana gelen trafik kazaları incelendiğinde; vatandaşlarımızın hayvanlarını karayolları üzerinde ve yakın çevrelerinde başıboş bir şekilde bırakarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri, meydana gelen kazalar sonrasında geçim kaynakları olan hayvanlarını kaybettikleri ve bununla birlikte ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazalarında artışa sebebiyet verildiği tespit edilmiştir. Başıboş hayvan bırakma yasağına riayet etmeyen kişilere trafik kurallarına uymamaktan 132 TL para cezası uygulanacaktır. Başıboş bırakılan hayvanların kazaya sebebiyet vermesi halinde ise 3 ay hafif hapis cezası veya 1800 TL ile 9000 TL arasında para cezası uygulanacaktır" denildi.

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