Hayvansal ürün ihracatıyla milyonlarca döviz Türkiye'ye girdi

SAMSUN (İHA) – Samsun'dan yapılan hayvansal ürün ihracatları ile 43 milyon 851 bin dolar, 4 milyon 417 bin euro ve 3 milyon 738 bin ruble döviz, milli ekonomiye kazandırıldı.

Hayvansal ürün ihracatı yönünden Samsun, önemli bir yer tutuyor. Bu çerçevede Samsun'da 2022 yılının açıklanan verilerine göre 11 balık unu ihracatından 1 milyon 475 bin dolar, 17 balık yağı ihracatından 13 milyon 964 bin dolar, 119 dondurulmuş balık ihracatından 1 milyon 148 bin euro, 16 milyon 265 bin dolar, 3 milyon 738 bin ruble ve 7 tıbbi sülük ihracatından da 174 bin euro döviz geliri sağlandı.

Ayrıca Samsun'da 234 ton deniz salyangozu etinden 2 milyon 252 bin dolar, 12 ton deniz salyangozu kapağından 300 bin dolar elde edildi. Tüm hayvansal ürün ihracatlarından Samsun'da geçen yılın tamamı itibariyle 691 ihracattan 16 bin 756 ton üründen 43 milyon 851 bin dolar, 4 milyon 417 bin euro ve 3 milyon 738 bin ruble döviz, milli ekonomiye kazandırıldı.

Su ürünleri yetiştiricilik tesislerinin kapasitesi

Samsun'da denizlerdeki yetiştirme tesislerinde yılda 8 bin 506 ton gökkuşağı alabalığı, 5 bin 540 ton levrek, baraj göllerindeki tesislerde 6 bin 679 ton gökkuşağı alabalığı, 10 ton sazan ve karadaki havuzlarda 59 ton sazan yetiştiriliyor. Yılda toplam 20 bin 833 ton kafes balığı yetiştiriliyor.

İsrail'den Peru'ya, Peru'dan Japonya, Dubai ve Amerika'ya kadar dünyanın 4 bir yanına hayvansal ürün ihracatı

Su ürünleri ihracatında da önemli bir konumda bulunan Samsun'da üretilen balık unu İsrail ve Azerbaycan'a, balık yağı Peru, Norveç, Kolombiya ve Fransa'ya, dondurulmuş balıklar AB ülkeleri, Rusya ve Amerika'ya, tıbbi sülükler İngiltere'ye, deniz salyangozu eti Kore, Çin, ABD ve Japonya'ya deniz salyangozu kapağı da Dubai ve Libya'ya ihraç ediyor. Toplam yılda 250 ihraçta 8 bin 380 ton su ürünü ihraç edilirken, bunlardan 8 milyon 825 bin euro, 35 milyon 540 bin dolar ve 3 milyon 738 bin ruble gelir sağlanıyor.