Hedef 4 bin ünite kan bağışının toplanması

İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce hazırlanan, Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü, Türk Kızılay Samsun Şube Başkanlığı ve Türk Kızılay İlkadım Şube Başkanlığı'nın paydaş olarak sorumlu olduğu “Haydi İlkadım Kan Bağışına Bir Adım Projesi" ile İlkadım ilçesinde 4 bin ünite kan bağışı toplanması hedefleniyor.

İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda yapılacak olan kan bağışı kampanyaları ile kan bağışı konusunda büyük bir farkındalık oluşturacak projenin imza töreni İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde yapıldı.

İmza töreninde, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, Türk Kızılay Orta Karadeniz Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım, Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Dr. Habib Demirel, Türk Kızılay Samsun Şube Başkan Yardımcısı Ahmet Ali Bulut ile Türk Kızılay İlkadım Şube Başkanı Murat Kurt ve idari yetkililer hazır bulundu.

Bu proje ile öğrencilerde kan bağışının önemine dair farkındalık uluşturmasının yanında, bölgenin kan ihtiyacının karşılanmasına da ciddi katkılar sağlanacağını dile getiren İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, yapılan iş birliğinin hayırlı olması temennisinde bulundu.