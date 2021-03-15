Halk pazarlarını denetleyen Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, esnaf ve vatandaşlara pandemi kurallarını bir kez daha hatırlatarak, "Hedef mavi Terme, hem ilimizi hem de ilçemizi mavi kategoriye almalıyız" dedi.

Terme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle birlikte halk pazarlarını denetleyen Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Samsun'un hala kırmızı kategoride olduğunu hatırlatarak, vatandaşlara ve pazar esnafına korona virüsü önlemlerinin gevşetilmemesi ve kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Korona virüsü yenmek için herkese görev düştüğünü dile getiren Başkan Kılıç, salgının önüne geçilmesinin en önemli şartının maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle riayet edilmesi ile mümkün olabileceğini hatırlatarak, "Hedefimiz kurallara riayet ederek, ilçemizin ve ilimizin mavi kategoriye geçmesini sağlamak. Korona virüs denilen sinsi düşmanı yenebilmek için toplumun her kesimine önemli görevler düşüyor. Salgın önlemlerine riayet edilmesi için tavsiyelerde bulunuyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı için tüm ekiplerimizle denetimlerimizi aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Hep birlikte ilçemizi ve ilimizi mavi bölgeye taşımak için tedbirleri özenle riayet edeceğiz. Bugüne kadar tedbirlere azami derecede hassasiyetle uymaya gayret gösteren duyarlı vatandaşlarımıza anlayış, sabır ve fedakarlıkları için teşekkür ediyorum. Ekiplerimiz, umuma açık yerlere, esnafa ve pazar yerlerinde denetimlerini aralıksız sürdürecek" diye konuştu.