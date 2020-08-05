Hedeflenen 1100 kilometrelik yolun yarısı tamamlandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılı yatırım programında yer alan bin 100 kilometrelik yol yapım çalışması tüm hızıyla sürüyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından 17 ilçede süren yol yapım çalışmalarının 555 kilometrelik kısmı tamamlandı. Samsun'da konforlu ve güvenli ulaşımı sağlamak için ekiplerin gece-gündüz çalıştığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 3 yıl içinde alt yapısıyla, çizgileriyle, ışıklandırmasıyla, kalitesiyle Samsun'u ulaşım noktasında iyi bir seviyeye çıkaracaklarını dile getirdi.

Bu yıl için ortaya koydukları 1100 kilometrelik yolu yarıladıklarının altını çizen Başkan Mustafa Demir, “Yol çalışmalarında hedeflerimizi her zaman yüksek tutuyoruz. Şuana kadar 555 kilometrelik yolu tamamladık. Bu yolları yaparken sadece alt yapı çalışmasını yapıp üzerine malzemeyi dökmedik, dar olan yollarda genişletme çalışmaları da yaparak araç geçişlerinin rahatlamasını sağladık” dedi.

2020 yatırım programında 1100 kilometre yol hedeflediklerini hatırlatan Başkan Demir, “Bugün itibarıyla bu hedefimizi yarılamış bulunmaktayız” diyerek şunları söyledi: “Hava şartlarının elverişli olduğu her gün ekiplerimiz özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Allah'ın izniyle 2020 yılı sonunda hedefimize ulaşmış olacağız.”