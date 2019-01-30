Hem hırsızlık hem de bıçaklama anı kamerada

Samsun'da, bir şahsın daha önce hırsızlık yaptığı market sahibinin kendisinin fotoğraflarını sosyal medyada paylaştığı ve polise ihbar ettiği gerekçesiyle bıçakla yaraladığı olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 2 gün önce akşam saatlerinde İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi Hastanebaşı Aile Sağlığı Merkezi karşısındaki bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.K. (17) market işletmecisi İ.S.'nin (32) dükkanından hırsızlık yaptı. Olayın ardından market sahibi İ.S., hırsızlık yaptığı iddiasıyla polise ihbar ettiği F.K.'nin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımı gören F.K., arkadaşı G.Ö ile markete giderek yanında getirdiği bıçakla market sahibi İsmail S.'yi bacağından ve karnından yaraladı. Ağır yaralanan İsmail S. olay yerine sağlık ekiplerinde Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Serbest kaldılar

Polis ekiplerinin gözaltına aldığı sırada mahallerinin linç girişiminde bulunduğu F.K. ve G.Ö. sorgusu için Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından F.K. ve G.Ö. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kamera görüntüleri ortaya çıktı

Olayın hem bıçakla yaralama hem de hırsızlık anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, F.K.'nin G.Ö. ile markete giderek kıyafetinin kolundan çıkardığı bıçakla İsmail S.'yi bacağından ve karnından yaraladığı görülüyor. Görüntülerde ayrıca yaşanan olaydan 2 gün önce gerçekleşen hırsızlık anı da görülüyor. F.K.'nin gece geç saatlerde marketin camını taşla kırdığı ve markete girip kasadaki paraları çaldığı da görüntülerde yer alıyor.