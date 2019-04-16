"Hemofili" farkındalığı

M. Atakan Canbulat, "17 Nisan Dünya Hemofili Günü" dolayısıyla önemli bilgiler verdi.

Hemofili hastalığına dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak amacıyla "17 Nisan Dünya Hemofili Günü"nün çeşitli etkinlikler düzenlendiğini belirten Büyük Anadolu Çiftlik Hastanesi'nden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Atakan Canbulat, her sağlık sorununda olduğu gibi zamanında tedavi edilmediği takdirde hemofili hastalığının sakatlıkla hatta ölümle sonuçlanabileceğini dile getirdi.

Hemofili kanamaların, doğuştan itibaren pıhtılaşma sisteminin bozuk olması nedeniyle zamanında durdurulamaması olarak bilinen bir sağlık sorunu olduğunu belirten Uzm. Dr. M. Atakan Canbulat, "Genellikle genetik geçiş gösteren, vücutta kanın pıhtılaşma sisteminde rol alan pıhtılaşma faktörlerinin eksikliği veya yokluğu nedeniyle ortaya çıkan doğumsal bir kan hastalığıdır. Hemofili kanamaya eğilim oluşturan ve kanın pıhtılaşma fonksiyonunun bozuk olması ile kendisini gösterir. Hemofili hastalarının kanama süresi normal kişilere göre daha uzundur. Hemofili hastalarında yeterince güçlü bir kan pıhtısı oluşamamaktadır. Bu nedenle bir hemofili hastasında ciddi bir yaralanma meydana gelirse, hastaya pıhtılaşmanın sağlanması için tıbbi müdahale yapılması gerekebilir. Değişik tiplerde hemofili hastalığı vardır. Hemofili A hastalığında faktör sekiz eksiktir veya azalmıştır. Hemofili B hastalığında ise faktör dokuz eksik veya azalmıştır” dedi.

“Ölümle sonuçlanabilir”

Dr. Canbulat, “Hastalığın, etkilenen kişiler, onların aileleri ve toplum sağlığı açısından önemli. Çünkü ömür boyu sürmekte, düzenli bakımı farklı farklı disiplinlerden ekip anlayışı ile yaklaşımı gerektirmekte ve tedavisi oldukça yüksek meblağlara ulaşmaktadır. Ayrıca yeterli ve zamanında tedavi edilmediği takdirde ise sakatlıkla hatta ölümle sonuçlanmaktadır" diyerek sözlerine son verdi.