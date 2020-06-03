Hemoroitten lazer tedavisi ile kurtulmak mümkün

Dr. Özlem Karaca Ocak, kadınların olduğu kadar erkeklerin de korkulu rüyası olan hemoroit (basur) sağlık sorunundan ‘lazer tedavisi' ile kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.

Halk arasında basur olarak bilinen hemoroit hastalığının toplumda oldukça sık görülen, yaşam kalitesini düşüren bir hastalık olduğunu belirten Büyük Anadolu Hastanesi Dr. Özlem Karaca Ocak, "Toplum da hemoroit makatta ele gelen şişlik olarak tanımlanır ve kanama şikayeti ile doktora başvurulan bir şikayettir. Makattaki venüz yastıkçıkların genişlemesi sonucu, makattan dışarı gelen sarkma, ele gelen şişlik yada kanama şikayetleri ile bize başvurabiliyorlar.

Peki, yıllardır hem erkeklerin hem de bayanların korkulu rüyası bu hastalığın güncel tedavisinde korkulmaması gereken bir tedavi yöntemi var” dedi.

10 dakikalık işlem

Opr. Dr. Özlem Karaca Ocak, tedavi hakkında şu bilgileri verdi:

“Bu lazer ile hemoroit tedavisidir. Bu tedavi yönteminde geçmiş yıllarda dikişli ameliyatlar ile hastaların kabusu olan ve bu hastalığı geçirenlerin de tedavi olmak isteseler de uzaklaştıran eziyetlerin bir çoğunu bu lazer tedavisinde çektirmiyor. Lazerle hemoroit tedavisinde işlem 10 dakika kadar sürmekte ve yıllardır çekilen bu halk arasında basur denilen hemoroit hastalığından kurtulabiliyorsunuz. Hastaneye yatmadan, günü birlik şekilde uygulanan bu yöntem kişinin de yüzünü güldürüyor. Fakat uygun tedavi edilmediği takdirde bu sağlık sorunu tekrarlayabilir. Şayet lazerle tedavi yönteminde uygun bir şekilde başarılı bir şekilde bu yöntem yapılırsa müdahale edilen noktada tekrar şikayet görmezseniz.”