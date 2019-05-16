Hemşire ve ebeler iftarda bir araya geldi

12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası kapsamında Gazi Devlet Hastanesi hemşire ve ebeleri iftarda bir araya geldi. Birlik ve beraberlik mesajları verilen iftar programında konuşan Gazi Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Emine Sehmen, ilk bakıştan son nefese kadar önceliği insan olan, sağlık hizmetinin temel sunucularından, sevgi ve özveri ile çalışan ebe ve hemşirelerin haftasını kutladığını söyledi. İftar programında ayrıca, balonlar uçuruldu, pasta kesildi ve havai fişek gösterisi yapıldı. Programa, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç ve Gazi Devlet Hastanesi Sağık Bakım Hizmetleri Müdürü Emel Özcan, hemşire ve ebeler katıldı.