Hemşirelerden nostaljik defile

Samsun'da Hemşirelik Haftası kapsamında gerçekleştirilen programda Selçuklulardan günümüze hemşire kıyafetlerinin defilesi yapıldı. Defilede, modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale, ilk Türk hemşire Safiye Hüseyin Elbi, hemşire kıyafetleri de yer aldı.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğünce 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası kapsamında program düzenlendi. Programda açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç, hemşireliğin emek ve sevgi dolu bir meslek olduğunu belirterek, “Tüm hemşire arkadaşlarım çocuklarına, ailelerine ayıracakları zamanını hastalara ayırdılar. Mesai gözetmeksiniz, bayram, tatil demeden verilen görevleri yerine getirdiler. Ailelerinin bile ilgilenmediği bazı hastaların en zor zamanında yanlarında oldular” dedi.

Konuşmaların ardından Nisan ayında düzenlenen Hemşirelik Çalıştayı'nın raporu katılımcılara sunuldu. Daha sonra hastaların hemşirelere, hemşirelerin de hastalara yazdığı mektuplar okundu.

Nostaljik defile

Sonrasında ise 22 kıyafetten oluşan tarihi süreç içerisinde “Geçmişten Günümüze” hemşire kıyafetleri defilesi yapıldı. Defile, Selçuklular'dan günümüze hemşire kıyafetleri, o dönemin görselleri ve müzikleriyle birlikte sağlık çalışanları tarafından sunuldu. Defilede, Gevher Nesibe, Selçuklu ve Osmanlı dönemi şifacılar, modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale, ilk Türk hemşire Safiye Hüseyin Elbi, Hilal-ı Ahmer Cemiyeti hemşireleri ve günümüz hemşire kıyafetleri de yer aldı. Defilenin sonunda ise defileye katılan sağlık çalışanları Türk bayrağı açarak "Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkısını söyledi. Defile katılımcıların büyük beğenisini kazandı.