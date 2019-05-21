Hemşirelik Sempozyumu

İkinci kez gerçekleştirilen sempozyuma VM Medical Park Samsun Hastanesi ev sahipliği yaptı.

Liv Hospital Samsun Hasta Bakım Hizmetleri tarafından düzenlenen sempozyum; VM Medical Park Samsun Hastanesi Başhekimi Dr. Adem Dirican ve Liv Hospital Samsun Medikal Direktörü Dr. Yılmaz Karagöz ve MLP Care Hasta Bakım Hizmetleri Direktörü Uzm. Hemşire Emel Gümüş'ün konuşmaları ile başladı. Sempozyumda 2019 ICN teması herkes için sağlık, hemşirelik bakımı yaşamı uzatır, hemşirelikte profesyonel imaj yönetimi, olağan olanın karmaşıklığı üzerine, sıradanlık bizden uzak olsun, farklı kültürlerde hasta ve hasta yakını sağlık personeli ilişkisi konuları işlendi.

Emel Gümüş'ün oturum başkanlığını yaptığı sempozyum; Liv Hospital Samsun Hasta Bakım Hizmetleri Müdürü Deniz Atmaca, OMÜ Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Birsen Altay'ın sunumlarıyla devam etti. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Hemşiresi İlkay Mavili Yılmaz tarafından ilk oturum sonlandırıldı.

İkinci oturum Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlknur Aydın Avcılı'nın sunumu ile başladı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hemşirelik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özen Kulakaç, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Oya Sevcan Orak ve VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Birsen Öztürk bilgilendirme ve kapanış konuşmasını yaptı.