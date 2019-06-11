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Hemzemin geçitte trafik keşmekeşliği

Samsun’un Atakum ilçesi Türkiş Kavşağı hemzemin geçidinde yaşanan trafik keşmekeşliği objektiflere yansıdı.

Samsun'un Atakum ilçesi Türkiş Kavşağı hemzemin geçidinde yaşanan trafik keşmekeşliği objektiflere yansıdı.


Atakum ilçesi Alparslan Bulvarı ile İsmet İnönü Bulvarı'nın kesiştiği yerde zaman zaman trafik karmaşası yaşanıyor. Bir vatandaş tarafından yüksekten çekilen fotoğraflar, buradaki trafik problemini gözler önüne serdi.


Bugün yağmurun da etkisiyle yaşanan trafik yoğunluğunda araçlar bir süre tramvay hattını kapattı. Tramvay durarak otomobillerin geçmesini bekledi. Kilitlenen trafik, daha sonra normale döndü.


Bölge sakinleri, kavşakta sürekli yoğunluk yaşandığını bildirdi.

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