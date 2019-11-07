“Her Bağış Yeni Bir Hayattır” Paneli

Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonda düzenlenen panel saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından kürsüye çıkan Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, organ yetmezliğinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük bir sağlık sorunu olduğunu ancak bunun artık organ nakli ile çözülebildiğini vurguladı. Oruç, “Herhangi bir nedenle organ yetmezliğine giren hastaların tek geçerli ve sağlıklı tedavi yöntemi organ naklidir. Yeterli organ bağışı olmaması nedeniyle, organ nakli yapılamayan hastalar kısa süre içinde organ yetmezliğine bağlı olarak hayatlarını kaybediyor. Organ bağışı konusuna toplum olarak hassasiyet göstermeli, organ nakli gerektiren hastalıkların her an bizim ve sevdiklerimizin başına gelebileceğini unutmamalıyız” dedi.

“124 hastayı yeniden hayata bağlama imkanı oldu”

Oruç, organ ve doku naklinde ortaya çıkan en temel sorunun organ bağışının yeterince benimsenememesi olduğunu ifade ederek, “Türkiye'de sisteme kayıtlı bekleyen 28 bin 470 hastamız mevcuttur. Bu hastalardan sırasıyla böbrekte 23 bin 5, karaciğer 2 bin 261, kalp 1117 kişi organ nakli olmak umuduyla beklemektedir. 2019 yılı içerisinde bölgemize bağlı illerde toplam 182 beyin ölümü vakasından 57 tanesi donör olmuştur. Bu vakalardan 75 böbrek, 42 karaciğer, 7 kalp olmak üzere 124 toplam hastayı yeni bir hayata bağlama imkanı olmuştur. Bu organlar tıbbi kriterlerimiz gereği kime uygunsa sadece Samsun bölgemizde değil Türkiye'nin dört bir yanındaki hastalarımıza gönderilmiştir. Samsun il merkezi ise bölge illeri arasında 62 beyin ölümünden 26 donör ile ilk sıradadır. Yine Türkiye geneli nüfusa göre donör sayısı açısından Samsun bölgemiz yaklaşık 12 PMP oranıyla ikinci sırada ve 7 PMP olan Türkiye ortalamasının da iki katı üzerine yer almıştır. Organ bağışı farkındalık çalışmalarımız kapsamında yıl boyunca ilimiz genelinde yaklaşık 30 bin kişiye organ bağışı eğitimi yapılmış, farklı noktalarda mesai gözetilmeden bağış stantlarımız açılmıştır. Sonuç olarak, bekleyen hastalara oranla yapılan nakil sayıları kısıtlı olmakla birlikte bu sayılar organ bağışının hayati önem sahip olduğunu bir kez daha göstermektedir” diye konuştu.

“Organ bağışı toprağa düşen bir tohum gibi”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ise, “Üniversite olarak organ ve doku nakli merkezimizle biz de önemli başarılara imza attık. Çok istekli ve heyecanlı bir ekibimiz var. 2019 yılı itibarıyla şöyle bir yapılanlara baktığımızda; böbrek naklinde 45 rakamına ulaştık. Bunlardan 31'i kadavradan, 14'ü canlıdan nakil. Karaciğer naklinde 21 kişiye nakil gerçekleştirildi ve bunların tamamı kadavradan. İnşallah canlıdan da nakil gerçekleştirilecek hazırlıklar tamamlanmak üzere. Kornea naklinde 36 kişiye nakil gerçekleştirildi ve kemik iliği naklinde de 12'si çocuklar olmak üzere 15 kemik iliği nakli gerçekleştirildi. Erişkinlerde kemik iliği nakli henüz başladı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi bölgemizde hakikaten bu alanda büyük başarılara imza atacak hem imkana hem ekibe sahip. İnşallah biz ve ekibimiz bölgemizde bu konudaki ihtiyaçların büyük kısmını daha büyük başarıyla ve daha büyük sayılarla gerçekleştiririz. Bunun da yolu organ bağışından geçiyor” şeklinde konuştu.

“Kişilerin örnek olması çok önemli”

Vali Yardımcısı Hasan Balcı da organ bağışının hem dini bir sorumluluk hem de kültürel ve evrensel bir ilke olduğunu söyleyerek, “Bir insana siz bir fayda sağladığınızda artık bu ilahi bir denge, dua yahut doğanın kanunu mudur ne denirse densin bunun çok daha fazlasıyla karşılaşıyoruz. Daha fazla bir iyilik, daha fazla bir hayır, daha fazla bir sağlık kendi bünyenizde görüyorsunuz. O anlamda bir bağışçı olmanız çok önemli. Bir de burada hal dili çok önemli. Ben 18'inci kanımı verdim bütün organlarımı bağışladım. Bizim sağlık sektöründe ve diğer sektörlerde de bu işin öncüsü olan insanların ve kişilerin bu anlamda örnek olması çok önemli” ifadelerini kullandı.

Balcı ayrıca toplumda oluşan birtakım tedirginlik ve algılara karşı vatandaşın sürekli bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Program, açılış konuşmalarının ardından Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Dr. Mehmet Kazak, OMÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Levent Güngör ve Samsun İl Müftüsü Veysel Çakı'nın sunumları ve bağış yapan donörlere teşekkür belgesi takdimleriyle son buldu.