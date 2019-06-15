Her şey karne için

Samsun'un Vezirköprü İlçe Kaymakamı Kudret Kurnaz, Türkiye'nin en büyük baraj göllerinden biri olan Altınkaya Barajı'nı tekne ile aşarak ulaştığı kırsal mahallede öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Samsun'un Vezirköprü ilçesine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Kuruçay Mahallesi'ne ulaşım, Altınkaya Barajı'nın yapıldığı 1989 yılından bu yana tekne ile sağlanıyor. Mahalle sakinleri 30 yıldır ilkel şartlarda ve tehlikeli bir yolculukla Vezirköprü'ye gidiş-geliş yapıyor.

Kuruçay Mahallesi Kuzgunkayası İlk-Ortaokulunda, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı karne dağıtım töreninde bir ilk yaşandı. Okuldaki karne heyecanına ilk defa bir kaymakam katıldı. Kaymakam Kudret Kurnaz, çocukların heyecanına ortak olarak onlara karnelerini dağıttı.

“Mesafe olarak uzaktayız, barajlar aşıyoruz”

Bir teşekkür konuşması yapan Okul Müdürü Seyit Ali Topçu kendilerini yalnız bırakmayan protokole teşekkür ederek, “Mesafe olarak uzaktayız, barajlar aşıyoruz. Ama görüyorum ki yalnız değiliz'' diyerek mutluluğunu dile getirdi.

“Öğrenciler geleceğimiz ışığı ve güvencemizdir”

Çileli bir yolculuktan sonra araçlar tekne ile karşı tarafa geçilerek karne törenini 39 kilometre uzakta her zaman ulaşılamayan Kuruçay Kuzgunkayası İlk- Ortaokulunda yapmayı tercih etmenin nedenlerini tek tek sayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan anne-babalara tavsiyelerde bulunarak önemli konulara dikkat çekti. Demircan, “Sevgili anne babalar. Çocukları iyi yetiştirelim. Karınlarını doyurmak ihtiyaçlarını karşılamak yetmiyor. Onlarla arkadaş olalım. Onlarla bir çiçek dikin, yürüyüş yapın. Beş taş oynayın. Kendi çocukluk anılarınızı anlatın. Bir karınca yuvası bulun, ekmek kırıntıları verin. Sofra kurun, yoğurt yapmayı öğretin'' diyerek velilere tavsiyelerde bulundu.

Öğrencilere de seslenen Demircan, “Sizlerde artık bizim geleceğimiz olduğunuzu, değerinizi bilin. Anne-babalarınızın kıymetlisi olduğunuzun farkına varın. Siz varsanız biz varız. Siz varsanız okul var. Siz varsanız okul var” şeklinde konuştu. Demircan, 2018- 2019 eğitim öğretim yılında 1600 öğretmenle 20 bin 390 öğrenciye eğitim verildiğini,600 araç ile ilçede taşıma yapıldığını tek bir öğrencinin burnunun kanamadığını akademik başarıda 16-17. sıralardan 5. sıraya gelindiğini, hedefin ilk 3 olduğunu, belirterek öğretmenlerden basına, muhtarlardan şoförlere herkese teşekkür etti.

“Okulumuz uzak ancak gönlümüze yakın”

İlçe Kaymakamı Kudret Kurnaz, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı karne törenini Kuruçay'da yapmanın mutluluğu içinde olduğunu ifade ederek, “Okulumuz uzak ancak gönlümüze yakın olduğunuzu göstermek adına buradayız. Faaliyet içinde vatandaşlarda var. İdareciler var. Muhtar var. Şarkı söyleyecek kadar bir iş birliği gerçekleştirmişler” diyerek okul, idareci, öğretmen, veli iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kurnaz öğrencilere tatilde doya doya oynamalarını söylerken bir tavsiyede bulunmayı da ihmal etmedi. Kurnaz, “Tatilde doya doya oynayın. Ancak bir şeyi ihmal etmeyin. En az iki kitap okuyun. Kitap okumadan başarı olmuyor'' diyerek velilerden de çocuklarının kitap okumasına destek olmasını istedi.

Ront ve halk oyunları gösterilerinin ardından okulda dereceye giren ve sportif faaliyetlerde başarı gösteren öğrencilere belge ve hediyeleri protokol tarafından verildi. Altınkaya Muhtarı Yahya Yılmaz ve kızı İrem Yılmaz, mahalle sakinlerinden Mustafa Çakar ve oğlu Taha Çakar ile söyledikleri türkülerle programa renk kattılar. 8. sınıflara karnelerini dağıtarak tavsiyelerde bulunan Kaymakam Kudret Kurnaz, her öğrenciye bir kitap dağıtmayı da ihmal etmedi. Yemek ikramından sonra topluca Şahinkaya Kanyon turu yapıldı.

Tören Belediye Başkan Yardımcısı Salih Sefacı, kamu kurum ve kuruluşların müdürleri, şube müdürleri, veliler, öğrenciler katıldı