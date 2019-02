Özel işletmeler, sivil toplum, kamu, kurum ve kuruluşlarla olan kurumsal sağlık anlaşmalarına devam eden Büyük Anadolu Hastaneleri, Samsun Organize Sanayi Bölgesinde 400 kişiyi istihdam eden 30 bin metrekare kapalı alanda üretim ve ihracat yapan Seral Ev ve Otel Tekstil Sanayi A.Ş. ile kurumsal sağlık anlaşması yaptı. Sözleşmenin imzalarını tekstil firması sahibi Kadir Erol Beytekin ve Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Esen attı. 1920 yılında kurulan bir firma olduklarını belirten firma sahibi Kadir Erol Beytekin, "1980 sonrası sanayileşme yönünde atılan ilk adımlarla bugün 2019'de geldiğinde Türkiye'nin en büyük yorgan yastık fabrikası unvanını almış bir şirketiz. 1980 yılından bu yana ise üretime, yani endüstriyel anlamda üretime geçtik. Birçok ülkeye mal ve ürün satmak amacı ile bugün burada bulunuyoruz. Yaklaşık 400 çalışanımızla üretim yapmaktayız. Her zaman önce sağlık diyor çalışanlarımızın sağlığını önemsiyoruz. Bu anlamda Samsunumuzun köklü özel hastanelerinden olan Büyük Anadolu Hastaneleri ile kurumsal sağlık sözleşmesi yaptık. Çalışanlarımız hastanenin vermiş olduğu bazı imkanlardan faydalanacaklar. Hastane yönetimine ilgi ve alakaları için teşekkür ediyorum" dedi.

"İnsan sağlığı herşeyin üstünde"

Bir asırlık bir firmaya sağlık hizmeti vermenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Fatih Esen ise, "Her şeyin başı sağlık' anlayışı ile hareket eden hastanelerimize başvuranların; güler yüzlü, konusunda yetenekli ekibimizle her türlü sağlık sorununu en kısa sürede ve güvenilir biçimde çözmemiz hasta ve hasta yakınının memnuniyetini en üst seviyelere çıkarmıştır. İnsan sağlığını her şeyin üstünde gören hastanemiz sivil toplum, özel işletmeler, kamu, kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle kurumsal sağlık anlaşması yaparak hastanemizin sunmuş olduğu imkanlardan daha fazla alana yayabilmek adına gerçekleştirmektedir" diye konuştu.