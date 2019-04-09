"Her titreme parkinson değil"

Abdurrahman Akbaş, her titremenin parkinson hastalığının belirtisi olmadığını ifade ederek hastalık hakkında bilgi verdi.

Liv Hospital Samsun Nöroloji bölümünden Dr. Abdurrahman Akbaş, 9 Nisan Parkinson Günü dolayısıyla “Parkinson Hastalığı” hakkında bilgiler verdi. Parkinson hastalığının tanımı ve belirtilerinden bahseden Dr. Akbaş, “İlerleyen yaşlarda beynin dopamin salgıyan hücrelerinin hasarlanarak azalmasıyla ortaya çıkan, hareket bozukluklarına ve istem dışı hareketlere yol açan hastalığa parkinson hastalığı denir. Sorunun kaynağı beyinde hareketin kontrolünde çok önemli bir görevi olan Dopamin denilen kimyasal maddenin üretiminin azalması veya hiç yapılamamasıdır. Parkinson temel olarak hareket kısıtlılığı ve titremeye sebep olan bir hastalıktır. Genellikle ileri yaşlarda daha fazla görülür. Bu nedenle insanların yaşam süreleri uzadıkça daha yüksek oranlarda görülmeye başlar. Titremeler özellikle hasta istirahat durumundayken ortaya çıkar, en sık ellerde, daha az oranlarda ise ayaklarda, çene ve dudaklarda görülür. Çok önemli bir belirti olmasına karşın parkinson hastalarının hepsinde titreme görülmeyebilir” dedi.

“Hastalığın ayrımı doğru yapılmalı”

Hastalığın ayrımının iyi gözlenmesi gerektiğinin altını çizen Dr. Akbaş, “Parkinson hastalığına benzer tablolar oluşturan birçok başka hastalık vardır. Bunlara parkinsonizm veya parkinson sendromları adı verilir. Değişik nedenlere bağlı ortaya çıkabildikleri için normal parkinson tedavisinde verilen ilaçlara genellikle yanıtsızdırlar. Bunların bir kısmı parkinson bulguları ile diğer sistem bulgularının birlikte olduğu parkinson-artı sendromlar ve ikincil parkinsonizm denilen hastalıklardır. İkincil parkinsonizm damar hastalıklarına, enfeksiyonlara, tümörler, ilaçlara ve bazı toksik olaylara bağlı olabilir. Bu nedenle öncelikle parkinson dışı diğer hastalıkların ayırımlarının doğru yapılması ve tedavinin buna göre planlanması çok önemlidir” diye konuştu.

“Parkinson tedavi edilebilir”

Parkinsonun tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu belirten Dr. Akbaş, şunları söyledi:

“Parkinson hastalığı başlıca bir el titremesi hastalığı olarak bilinse de başka pek çok belirtileri vardır. Ellerde ve başparmakta titreme, kollarını sallayamama, yataktan kalkamama, yürürken ağır ağır ilerleme, düşmeler, hareket zayıflığı ve denge bozukluğu, Zaman geçtikçe öne doğru eğilme, tüm vücutta ağrılar, ciltte yağlanma ve aşırı terleme, depresyon, uykusuzluk, hayal görme, varsanılar ve başka pek çok psikiatrik sorunlar, parkinsona özgü unutkanlık, çeşitli konuşma bozuklukları, koku duyusunun kaybı, cinsel fonksiyon bozuklukları, İdrar yapma sorunları, kabızlık, yutma güçlüğü ve ağız akıntısı gibi Parkinson hastalığının tanısı hastanın nörolojik muayenesi ile konulur. Hastalığa özel herhangi bir laboratuvar tetkiki ve röntgen gibi bulunmaz. Bazı tetkikler destekleyici ya da başka hastalıkları dışlayıcı olarak yapılabilir. Tanı doğru konulmuş ise parkinson hastalığı tedavi edilebilir bir hastalıktır. Tedaviler, ilaç tedavisi, cerrahi tedavi ve diğer yöntemler olarak sınıflandırılabilir."