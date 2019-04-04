Her yıl 160 bin kişiye kanser teşhisi konuluyor

Türkiye'de ise son verilere göre her yıl yaklaşık 160 bin kişiye kanser tanısı konuluyor. Bu hızla artmaya devam ederse Dünya Sağlık Örgütü'nün de belirttiği gibi 2030 yılında kanser en önde gelen ölüm nedeni olacak.

Aslında kanserin büyük oranda önlenebilir bir hastalık olduğunu söyleyen VM Medical Park Samsun Hastanesi Medikal Onkoloji Kliniği'nden Doç. Dr. Yasemin Kemal, 1-7 Nisan Kanser Haftası'nda hastalıkla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

“Basit yaşam tarzı değişiklikleri ile her 10 kanser vakasının 4'ü önlenebilir” diyen Doç. Dr. Yasemin Kemal hayat kurtaran uyarılarda bulundu. Dr. Kemal, “Öncelikle sigara içmemeliyiz, sigaraya başlamamalıyız. Başta akciğer kanseri, gırtlak kanseri, ağız kanseri, yemek borusu, mesane ve böbrek kanseri olmak üzere hemen hemen tüm kanserlerin sıklığını artırdığı kesin gösterilmiştir. Kilo almamalı ve obez olmamalıyız. Obezite kolon, rahim, meme kanseri başta olmak üzere 13 kansere yatkınlığı artırmaktadır. İdeal kilomuza inmeli ve onu korumalıyız. Kilo almak dışında sağlıklı beslenmek de çok önemlidir. Örneğin işlenmiş kırmızı et (salam, sosis, sucuk vb.), tuzlanmış salamura gıdalar ile tütsülenmiş besinler kansere neden olabilirken taze meyve sebzeden zengin beslenmek, Akdeniz diyetine uygun beslenmek, lif alımını artırmak kansere karşı korur” dedi.

“Güneş koruyucu kullanmayı unutmayın”

Güneş koruyucu kullanılması tavsiyesinde bulunan Doç. Dr. Yasemin Kemal, “Fiziksel olarak aktif olmak yine kansere karşı koruyucudur. Sadece kanser değil kalp ve damar hastalıkları, diyabet, hipertansiyon gibi hastalıklardan da korur. Alkol alımını sınırlandırmalıyız. Genel popülasyona bakıldığında alkol alanlarda almayanlara göre daha fazla kanser görüldüğü bulunmuştur. Alkolün neden olduğu kanserler arasında karaciğer kanseri, kolon kanseri, meme kanseri, yenmek borusu gırtlak ve ağız kanserleri ilk sırada gelmektedir. Güneşin zararlı ışınları UVA ve UVB de kanserojen, ayrıca solaryumda kullanılan ışınlar da yine kanserojen olduğu Dünya Sağlık Örgütü tarafından duyuruldu ve bazı ülkelerde yasaklandı. UVA ve UVB tehlikeli cilt kanserlerine neden olmakta; yaz mevsiminde güneşlendiğimiz saatlere çok özen göstermeli özellikle saat 11-15 arasında güneşte kalmamalıyız. Güneş koruyucuları yaz ve kış düzenli kullanmalıyız. Çocuklara güneş koruyucu kıyafetler tercih etmeliyiz” diye konuştu.

“Çocuklarınızın sağlığı sizin elinizde”

Bazı viral enfeksiyonların da kansere sebep olabildiğine dikkat çeken Kemal, “Bunların başında rahim ağzı kanseri ve bazı baş boyun kanserlerine neden olan HPV enfeksiyonu ve karaciğer kanserine neden olan hepatit B ve C virüs enfeksiyonları gelmektedir. Bu enfeksiyonlara karşı koruyucu önlemler almak, HPV ve hepatit B aşıları ile hem hastalıktan hem de kanserden korunmak mümkündür. Kanserden korunmak için ve yanlış alışkanlıklar edinmemek için bilgilendirme ve farkındalık erken yaşta başlamalı. İlkokul ve ortaokuldan itibaren gerek beslenme gerekse sigara ve alkole karşı bilgilendirilmeli, güneşten nasıl korunmalı öğretilmelidir. Yine cinsel yolla bulaşan bazı enfeksiyonların kansere neden olabileceği, korunmak için nasıl önlemler alınacağı noktasında gençlerimiz eğitilmelidir. Yanlış alışkanlıkların hayatımıza mal olacak sonuçları olabileceğini bilmek genç neslin en doğal hakkıdır. 40 yaşında yaşam tarzını değiştirmek çok zordur ama 'ağaç yaşken eğilir' den yola çıkılmalıdır” şeklinde konuştu.