İhlas Haber Ajansı

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Heyelan bölgelerinde yoğun çalışma

Samsun’UN Çarşamba Belediyesi ekipleri geçen hafta etkili olan sağanak yağış dolayısıyla meydana gelen heyelanların olduğu bölgelerde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Samsun'UN Çarşamba Belediyesi ekipleri geçen hafta etkili olan sağanak yağış dolayısıyla meydana gelen heyelanların olduğu bölgelerde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.


5-6 Haziran'da yaşanan kuvvetli sağanak sonucu birçok noktada heyelan meydana geldi. Heyelandan dolayı bazı mahallelerin yolları ulaşıma kapandı. Akarsuların bulunduğu yerlerde köprüler ve menfezler zarar gördü. Çarşamba Belediyesi ekipleri, heyelandan etkilenen mahalle yollarının yeniden ulaşıma açılması için harekete geçti.


Belediye ekipleri iş makineleriyle heyelan dolayısıyla ulaşıma kapanan yollardaki çalışmalarını yoğunlaştırdı. Çalışmaların aralıksız devam ettiği, yolların kısa süre içinde tekrar ulaşıma açılacağı belirtildi.

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