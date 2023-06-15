Heyelandan hasar gören yollar onarılıyor

Samsun'da sel sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle zarar gören yollar onarılıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler yoğun yağış sonrası yaşanan heyelanlar sebebiyle kapanan yolların trafiğe açılması için çalışmalarına hummalı bir şekilde devam ediyor. Geçen hafta yaşanan selde yanından geçen akarsuyun debisinin ve su seviyesinin yükselmesi sonucu hasar gören Bafra ilçesine bağlı Yeraltı-Ağcaalan Grup Yolu'nda su seviyesinin düşmesiyle birlikte başlatılan çalışmalar devam ediyor. Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü ekipleri ile ortak yürütülen çalışma ile selin verdiği hasar giderilmeye çalışılıyor. Vatandaşlar bu süreçte ise alternatif yol güzergahlarına yönlendirilirken şuan yolda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

“Çalışmalarımızı büyük ölçüde tamamladık”

Büyükşehlir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kentte yaklaşık 1 hafta arayla yaşanan sel felaketlerinde tüm personel ve ekipmanla sahada hızlı ve etkili müdahalede bulunduklarını belirterek, “Ekiplerimizin anında müdahalesi ile yaşanan olumsuzluklar hızla giderildi. Özellikle heyelanlara bağlı olarak kırsal bölgelerimizde yolarda hasarlar meydana gelmişti. Ekiplerimiz büyük bir gayretle çalıştılar ve yollarımızı tek tek ulaşıma açtılar. Hasar gören yollarımız hızla onarıldı. Ekiplerimiz sahada gayret ve özveriyle çalışma yapmaya devam ediyorlar. Yollarımızdaki tahribat gideriliyor ve yenileniyor. Bu noktada çalışmalarımızı büyük ölçüde tamamladık” dedi.

“Su seviyesi ve debisi yükseldi”

7 mahalleyi birbirine bağlayan Yeraltı-Ağcaalan Grup Yolu'nun yapılan çalışma ile kontrollü olarak taşıt trafiğine açıldığını söyleyen Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Bafra Şube Şefi Salih Mollahüseyinoğlu, "Yaşanan sel afeti sonrası etkilenen tüm noktalarda Büyükşehir Belediyesi olarak ilk andan itibaren gerekli tüm müdahalelerimizi yaptık. Geçtiğimiz hafta yaşanan selde en çok etkilenen yerlerden biri de 7 mahalleyi birbirine bağlayan Yeraltı-Ağcaalan grup yoluydu. Yanından geçen akarsuyun su debisinin artması ve su seviyesinin yükselmesi sonrası yolun 250 metrelik bir kısmında göçme oldu. Debinin azalması ve su seviyesinin düşmesiyle birlikte çalışmalara başladık. Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü ekipleri ile birlikte burada ortak bir çalışmaya başladık. Bir kaç gün içinde çalışmalar tamamlanacak. Gerekli taş tahkimatlarını yapacağız. Bittiğinde de yolumuz yine konforlu bir şekilde vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak" diye konuştu.

Grup yollarının ulaşıma kapanmasına rağmen hiçbir mağduriyet yaşamadıklarını söyleyen Yeraltı Mahallesi Muhtarı Celal Ay, "Büyük bir afet yaşadık. Çok şükür can kaybımız olmadı. Büyükşehir belediyemiz anında müdahale etti. Belediyemiz bizi hiç mağdur etmedi. Hemen alternatif bir güzergah oluşturarak yeni bir yoldan ulaşım sağlandı. Acil durumlarda o yoldan ulaşım sağlandı. Köylerdeki hastalarımıza ambulanslar o yol sayesinde ulaştı. Bizim ilk dakikadan itibaren yanımızdaydılar” şeklinde konuştu.