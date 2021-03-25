Canan Uğur, hipertansiyonun (yüksek tansiyon) 'yaşlılık hastalığı' olarak bilindiği yönünde bir algı olduğunu, bunun doğru olmadığını belirterek, "Hipertansiyon gençlerde de ortaya çıkabilir. Mutlaka tedavisi erken dönemde başlanmalıdır" dedi.

Hipertansiyonun kan basıncının (tansiyonun) normal değerlerinden yüksek olması anlamına geldiğini, fazla tuz tüketimi ve yaşam tarzının tansiyonu yükseltebileceğini kaydeden Büyük Anadolu Hastaneleri Canan Uğur, "Ülkemizde her 3 kişiden birini tehdit eden hipertansiyon beyin kanamasından inmeye, kalp ve böbrek yetmezliğinden kalıcı görme kaybına kadar bir çok sağlık sorununu beraberinde getiriyor. Kalpten vücuda taşınan kanın atardamar duvarlarına uyguladığı kuvvete hipertansiyon yani yüksek tansiyon olarak ifade ediyoruz. Normal kan basıncı 120/ 80 mm hg (civa) basıncıdır (Halk arasında 12 ye 8 denir). Tansiyon bu değerin üzerinde ise kişi hipertansiyon hastası adayıdır. 140/ 90 mm hg üzeri ise hipertansiyon hastası olarak kabul edilir. Yorgunluk, halsizlik, sersemlik hissi, baş ağrısı, baş dönmesi, kulaklarda çınlama, çarpıntı, göğüste sıkışma ve nefes darlığı gibi belirtiler Hipertansiyon sebebi olarak karşımıza çıkmaktadır" şeklinde konuştu.

Pandemi döneminde hipertansiyon vakalarında artış

Özellik pandemi döneminde hipertansiyon vakalarında bir artış olduğunu anlatan Dr. Uğur, "Hareketsiz yaşam, beslenmede düzensizlik, uyku problemi, teknolojik aletlerle uzun süre vakit geçirme gibi değişik durumlar yüksek tansiyona davetiye çıkarmaktadır. Halk arasında şöyle bir yanlış algı var. Hipertansiyon yaşlılık hastalığı deniliyor. Ben gencim ve bende hipertansiyon olmaz gibi bir durum söz konusu. Bu yanlıştır çünkü bu hastalık genç yaşlı herkeste ortaya çıkabilir. Hipertansiyon tedavisinde amaç kan basıncını 140/90 mm hg altına düşürmektir. Tedavinin temelinde yaşam tarzı değişiklikleri yer alır. Hipertansiyon tedavisinde önemli bir bölümünü de ilaç tedavisi oluşturur. Yaşam tarzından kastımız düzenli egzersiz, kilo kontrolü, tuz alımının kısıtlanması çok önemlidir. Yukarıda saydığımız belirtilenden bazılarını yaşıyorsanız kulaktan dolma bilgiler ile tansiyonunuzu düşürmeye çalışmayın mutlaka bir uzman doktordan destek alın" diyerek sözlerine son verdi.