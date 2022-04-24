Hırsız camiden toplanan yardım parasını çaldı

Samsun'da hırsız camide toplanan yardım paralarını çaldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'ndeki Kökçüoğlu Camii'nde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz hırsız pencereyi zorlayarak camideki görevliler odasına girip çekmecenin kilidini açarak bir camide cemaatten toplanan yardım parası olan 465 lirayı çaldı. Hırsızlık olayını fark eden müezzin polise şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri camide hırsıza ait parmak izi tespitine çalıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.