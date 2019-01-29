Hırsızdan gazetecilere: "Siz hala ölmediniz mi?"

Samsun'da çocuk yaştan beri hırsızlık yapan kadın yıllar sonra cezaevinden çıkıp yine hırsızlık yapınca gözaltına alınarak adliyeye çıkarıldı. Kadının, daha önce de kendisini haber yapan gazetecilere, "Siz hala ölmediniz mi?" demesi dikkat çekti.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Devgeriş Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasret Ö. (31) adlı bir kadın yanında Halime K. (29) ile birlikte bir iş yerinden 2 açıktan ve 2 de yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yaptı. Hırsızlar 1 adet bebek arabası, 140 TL para, 140 TL'lik kıyafet, yan kesicilik yoluyla 650 TL para ve nüfus cüzdanları bulunan 1 cüzdan ve ayrıca 80 TL bulunan bir cüzdan daha çaldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu güvenlik kamerası kayıtlarından da yola çıkarak hırsızlık olayını Hasret Ö. ile Halime K.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Her 2 kadın, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Polisteki sorgularının ardından Samsun Adliyesine sevk edilen ve uzun yıllar cezaevinde olduğu öğrenilen Hasret Ö., kendisinin hırsızlık yaptığı için çocukluğundan beri fotoğrafını çeken gazetecileri görünce, "Bunlar beni çocukluğundan beri çekiyor. Siz hala ölmediniz mi?" demesi dikkat çekti.

Adliyede yapılan araştırmada Hasret Ö.'nün hırsızlık suçundan hakkında toplam 17 yıl hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Hasret Ö. ve Halime K. tutuklandı.