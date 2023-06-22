Hırsızlar bağ evine dadandı: Önce antika tüfek, şimdi de televizyon çalındı

Samsun'un Bafra ilçesinde önce 1453 yılından kalma antika tüfek çalınan, daha sonra yakılmak istenen bağ evinden bu sefer de televizyon çalındı.

Olay, Fatih Mahallesi Şehit Muhammet Önder Sokak'ta bulunan bir bağ evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Y.'ye ait tek katlı müstakil bağ evinden bir süre önce İstanbul'un fethinden kalma 1453 tarihli antika tüfek çalındı. Bu olaydan 15 gün sonra yakılmak istenen bağ evinden bugün de televizyon çalındı.

Dün akşam bağ evine giden Ömer Y. evi kontrol ettikten sonra buradan ayrıldı. Sabah geldiğinde kapının açık ve camın kırık olduğunu fark etti. Polisi arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları araştırmada hırsız veya hırsızların evin arka cam penceresinden içeri girdikten sonra, kilitli odayı açamadığını, bu defa evin ön camını kırarak odaya girdiklerini tespit etti. Evde yapılan incelemede hırsız ya da hırsızların yatak odasında kutusunda bulunan televizyonu çaldıkları belirlendi.

Polis ekipleri olayı gerçekleştiren hırsız veya hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.