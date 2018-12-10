Hırsızlar cami inşaatının demir kalıp direklerini çaldı

Samsun'da kimliği belirsiz hırsız veya hırsızlar cami inşaatındaki yaklaşık 10 bin lira değerindeki demir kalıp direklerini çaldı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, kimliği belirsiz hırsız veya hırsızlar, Sancaktepe Camii inşaatında bulunan piyasa değeri 10 bin lira olan yaklaşık 200 inşaat kalıbı demir direklerini çaldı. Sancaktepe Camii Derneği Başkanı Ömer Demir, hırsızlık olayının fark edilmesi üzerine polise şikayette bulundu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.