Hırsızlar kendilerini kaydeden güvenlik kamerası cihazını alamadan kaçtı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir iş yerine giren hırsızlar, iş makinelerine ait bakır malzemeleri çaldılar.

Olay, Bahçeler Mahallesi Nehir Sokak'ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 gün önce iş yerine gelen hırsız veya hırsızlar, iş makinelerine ait 6 bin lira değerindeki bakır malzemeleri çaldıktan sonra iş yerinde kayıtta bulunan güvenlik kamerası kayıt cihazını da alarak yanlarında götürmüşlerdi. Yaşanan hırsızlık olayı sonrası bu defa güvenlik kamerası kayıt cihazı için önlem alan iş yeri sahibi, cihazı demir dolap içerisine koydu. İş yerini soymak için gelen hırsız veya hırsızlar, iş makinelerine ait bakır malzemeleri çaldıktan sonra güvenlik kamerasının kayıt cihazının bulunduğu odaya girerek kayıt cihazını da almak istediler. Ancak bu defa demir dolabı açamayan hırsızlar, kayıt cihazını alamadan ortadan kayboldular.

Sabah iş yerine gelen çalışanlar, malzemelerin çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler iş yerinde parmak izi incelemesi yaptı.

Hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.