Hırsızlık için girdiği evde yakalandı, tutuklandı

Samsun'da hırsızlık için girdiği evden televizyonları ve bazı eşyaları balkondan atan şahıs polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.K. isimli şahıs, girdiği evdeki televizyon ve bazı eşyaları çalmak için balkondan aşağı attı. Bu sırada olayı fark eden komşular durumu polise ihbar etti. Atakum ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından evin içinde saklandığı yerde yakalanan Ü.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ü.K. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.