İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hırsızlık iddiasına adli kontrol

Samsun’da hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan genç kadın mahmece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan genç kadın mahmece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuyumcudan kolye çaldığı iddia edilen H.Ü. adlı kadın, Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen H.Ü. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.