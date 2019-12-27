Hırsızlık iddiasına adli kontrol

Samsun'da hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan genç kadın mahmece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuyumcudan kolye çaldığı iddia edilen H.Ü. adlı kadın, Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen H.Ü. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.