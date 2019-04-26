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Hırsızlık suçundan 5 yıl hapsi bulunan şahıs tutuklandı

Samsun’da hırsızlık suçundan hakkında 5 yıl 10 gün hapis cezası bulunan bir zanlı, polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da hırsızlık suçundan hakkında 5 yıl 10 gün hapis cezası bulunan bir zanlı, polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Asliye Ceza Mahkemesi İlamat Masası tarafından hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl 10 gün hapis cezası bulunan ve hakkında yakalama kararı çıkartılan E.Ö. (36), Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Samsun Adliyesine sevk edilen E.Ö., adli işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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