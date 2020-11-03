Hırsızlık suçundan 6,5 yıl hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

Samsun'da hırsızlık suçundan hakkında 6,5 yıl hapis cezası bulunan bir kişi jandarma tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Suç Araştırma Timi'nin ortak operasyonuyla, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş toplam 6 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.S.T. (30), Samsun'un Tekkeköy ilçesi Büyüklü Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen M.S.T. adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.