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Hırsızlık suçundan gözaltına alınan genç tutuklandı

Samsun’da bir depodan hırsızlık yaptığı iddia edilen genç, polis tarafından yakalandı ve mahkemece tutuklandı.

Samsun'da bir depodan hırsızlık yaptığı iddia edilen genç, polis tarafından yakalandı ve mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depoda bulunan 160 adet alüminyum profil çalındı. Olay polise haber verildi. Polis yaptığı araştırma sonucu olayı A.Ç.'nin (18) gerçekleştirdiğini tespit etti. Olayla ilgili gözaltına alınan A.Ç. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.Ç. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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