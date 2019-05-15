Hırsızlık suçundan hapis cezaları bulunan anne-kız yakalandı

Samsun'da hırsızlık suçundan hapis cezaları bulunan anne ve kızı, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, hırsızlık suçundan 12 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Binnaz Y. (19) ile yine hırsızlık suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası bulunan annesi Meryem Y.'yi (50) yakalayarak gözaltına aldı. Anne-kız Samsun Adliyesine sevk edildi.