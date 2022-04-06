İhlas Haber Ajansı

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Hırsızlık suçundan serbest kaldı, hapis cezası olunca tutuklandı

Samsun’da hırsızlık suçundan çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şahıs, başka suçtan hapis cezası olduğu ortaya çıkınca tutuklandı.

Samsun'da hırsızlık suçundan çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şahıs, başka suçtan hapis cezası olduğu ortaya çıkınca tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Canik ilçesinde kablo hırsızlığı olayına karıştığı iddia edilen S.P. Irmak Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan S.P., bir başka suçtan kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ortaya çıktınca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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