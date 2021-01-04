Hırsızlık şüphelisi adliyede

Samsun'un Bafra ilçesinde hırsızlık şüphelisi, polis ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi

Olay, 4,5 ay önce Büyükcami Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun süredir kullanılmayan P.G'ye ait evden polise hırsızlık olayı gerçekleştirildiği ihbarı yapıldı. Olayı araştıran İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği hırsızlık masası ekipleri yaptıkları inceleme sonucu evden 3 adet bakır kazan ve hurda malzemelerin çalındığını tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda kimliği tespit edilen şüpheli B.K.(20) ekiplerce bugün İshaklı Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesi'ne sevk edildi.