İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı

Samsun’da bir evin altındaki garajdan bisiklet ve su dinamosu çalın ev sahibine yakalanınca bırakıp kaçan şahıs şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da bir evin altındaki garajdan bisiklet ve su dinamosu çalın ev sahibine yakalanınca bırakıp kaçan şahıs şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.B. adlı kadının evinin altındaki garaj kısmından 1 adet çocuk bisikleti ile 1 adet su dinamosu çaldığı iddia edilen F.Ş. (22) giderken kadının olayı fark edip tepki göstermesi üzere bırakıp kaçtı. Şikayet üzerine Tekkeköy polisin tarafından gözaltına alınan F.Ş., Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen F.Ş., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.