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Hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

Samsun’da iki ayrı yerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 kişi polis tarafından yakalandı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Samsun'da iki ayrı yerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 kişi polis tarafından yakalandı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin elektronik ürünler satan mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.D. ve F.B., 1 adet oyun konsolu çalıp kaçmak istedi. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan B.D. ve F.B.'nin başka bir iş yerinden de 2 adet oyun CD'si çaldıkları ortaya çıktı. Gazi Polis Merkezine teslim edilen B.D. ve F.B., bugün çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece akşam saatlerinde tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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