Hırsızlık yaptığı iddia edilen genç yakalandı

Samsun'da bir evden hırsızlık yaptığı iddia edilen genç, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Sarıbıyık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evden balta ve çekiç türü malzeme çaldığı iddia edilen O.Y. (25) şikayet üzerine Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen O.Y., çıkardığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.