Hisarcıklıoğlu: "Birçok sıkıntı geldi geçti, bundan da güçlü çıkacağız”

Rifat Hisarcıklıoğlu, “Son 25 yıla baktığımız zaman birçok sıkıntı geldi ve geçti. Daha da güçlü çıktık. Bundan da güçlü çıkacağız. Umudumuz var” dedi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Samsun Ticaret Borsası ev sahipliğinde, TOBB ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) işbirliğinde, “Reel Sektör-Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı” Samsun'da bir otelde yapıldı. İş dünyası, banka genel müdür ve genel müdür yardımcıları ve reel sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantı öncesi, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile TBB Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, ortak basın açıklaması yaptı. Hisarcıklıoğlu ve Aydın, toplantı öncesinde iş piyasası hakkında bilgi verdi.

“Son 25 yılda birçok sıkıntı geldi geçti. Bundan da güçlü çıkarız”

Yaşanan sıkıntıdan daha güçlü bir şekilde çıkacaklarına inandıklarını vurgulayan Rifat Hisarcıklıoğlu, “Karadeniz'in çeşitli illerinden gelen oda ve borsa başkanlarımız ve reel sektör temsilcileri bugün bizlerle beraber oldular. 9 büyük bankamızın genel müdürleri, genel müdür yardımcıları da bizle beraber. Bu beraberliği sağladığı için Türkiye Bankalar Birliğine de şükranlarımı sunuyorum. Aslında burada bir ilki gerçekleştiriyoruz. Bu sıkıntılı dönemde tarihimizde ilk defa Türkiye Bankalar Birliği ve Türk özel sektörü bir arada Anadolu'nun dertlerini, sıkıntılarını öğrenmek üzere birlikte hareket ediyoruz. Bu sıkıntılı ortamlarda biz biliyoruz ki ikimiz de aynı gemideyiz. İkimizin birbirimizden farkı yok. Bizim sıkıntımız onların sıkıntısı, onların sıkıntısı da bizim sıkıntımız. Bu kapsamda üyelerimizin dertlerini dinleyeceğiz. Biz bu sıkıntılı dönemlerin geçici olduğuna inanıyoruz. Önümüz açık. Son 25 yıla baktığımız zaman birçok sıkıntı geldi ve geçti. Daha da güçlü çıktık. Bundan da güçlü çıkacağız. Bundan umudumuz var” diye konuştu.

Kısa bir konuşma yapan TBB Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın ise "Dertlerimizi, sorunlarımızı, konularımızı hem açık yüreklilikle hem de bire bir konuşur olacağız. Türk bankacılık sistemi, Türk reel sektörünün ve Türkiye'nin büyümesi ve gelişmesi gayretini azamileştirmektedir. Bunu Karadeniz Bölgesi'nde de göstereceğiz. Katılan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Toplantı, açıklamaların ardından basına kapalı olarak devam etti.