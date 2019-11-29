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“Hisseli Harikalar Kumpanyası” ilk kez opera sahnesinde

Türkiye’nin en çok bilinen ve en çok sevilen müzikali “Hisseli Harikalar Kumpanyası”, Samsun Devlet Opera ve Balesi prodüksiyonuyla opera sahnesine taşınıyor.

Türkiye'nin en çok bilinen ve en çok sevilen müzikali “Hisseli Harikalar Kumpanyası”, Samsun Devlet Opera ve Balesi prodüksiyonuyla opera sahnesine taşınıyor.


Müzikal, 30 Kasım Cumartesi akşamı perdelerini açıyor ve prömiyere tiyatronun büyük ustası ve eserin yazarı Haldun Dormen onur konuğu olarak katılıyor. Devlet Opera ve Balesinde ilk kez sahnelenecek olan “Hisseli Harikalar Kumpanyası” müzikalinin prömiyeri 30 Kasım Cumartesi akşamı saat 20.00'de Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından Aydın Gün Salonunda gerçekleştiriliyor.

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