“Hisseli Harikalar Kumpanyası” tekrar opera sahnesinde

Türkiye'nin en çok bilinen ve en çok sevilen müzikali “Hisseli Harikalar Kumpanyası” Samsun Devlet Opera ve Balesi prodüksiyonuyla tekrar opera sahnesinde sahnelenecek.

Devlet Opera ve Balesi'nde pandemi nedeniyle yaşanan karantina günleri sonrası ilk kez sahnelenecek olan “Hisseli Harikalar Kumpanyası” müzikalinin ilk gösterimi 11 Mayıs 2022 Çarşamba akşamı saat 20.00'de Samsun Devlet Opera ve Balesi sanatçıları tarafından Aydın Gün Salonu'nda gerçekleşecek. Besteci ve orkestra şefi Kıvanç Tepe'nin müzik düzenlemelerini yaparak senfonik orkestraya uyarladığı, rejisör Şahan Gürkan'ın opera-bale sahnesine taşıdığı, koreografisini Şebnem Şenel'in üstlendiği müzikal 2021-2022 sanat sezonunda da sahneleniyor.

Türk tiyatrosunun büyük ustası Haldun Dormen'in yazdığı, Hababam Sınıfı filmi müziğiyle gönüllere taht kuran besteci Melih Kibar'ın bestelediği ve Çiğdem Talu'nun şarkı sözlerini yazdığı bu ünlü müzikal; ilk defa 1980 yılı Mart ayında Egemen Bostancı yapımcılığı ve Haldun Dormen'in rejisiyle seyirci karşısına çıkmış, yalnızca o yıllarda 600'den fazla temsil yaparak tüm Türkiye'yi gezmiş ve Türk halkının büyük beğenisini kazanmıştı. Yıllar içinde birçok kez sahneye taşınan, kayıtları televizyonda yayınlanan, hatta dizisi yapılan müzikal; 30 yıl içerisinde milyonlarca izleyici tarafından tanınan, bilinen, sevilen bir efsaneye dönüşmüştü. Rüya kadro olarak tabir edilen unutulmaz oyuncuları Erol Evgin, Nevra Serezli, Adile Naşit, Kartal Kaan, İlyas Salman, Ayşen Gruda ve Mehmet Ali Erbil'le bir yıldızlar geçidi olarak dönemine damgasını vurmuştu.

100'ü aşkın sanatçı ve teknik ekibin görev aldığı Hisseli Harikalar Kumpanyası müzikali; 2021-2022 sanat sezonundaki ilk temsillerini 11 ve 12 Mayıs 2022 akşamları, sonraki temsillerini ise 23 ve 24 Mayıs 2022 akşamları saat 20.00'de Aydın Gün Salonu'nda gerçekleştirecek. Eserin sınırlı sayıdaki biletleri, internet sitesinden ve Samsun Devlet Opera ve Balesi gişesinden alınabiliyor.