Hollywood gülüşü ile estetik görünüm

VM Medical Park Samsun Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği'nden Dt. Ataben Efe Çelik, Hollywood gülüş tasarımıyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Dt. Ataben Efe Çelik, “Her diş hekimi aynı zamanda bir sanatçıdır, size en uygun gülüşü gerek bilgisayar destekli programlarla gerek profesyonel fotoğraflarla beraber resmederek hayallerinizdeki gülüşü gerçekleştirebiliyoruz. Güzel bir gülüş herkesin içini ısıtır” diye konuştu.

"Sık kullandığımız gülüş tasarımı tiplerinden biri"

Diş hekimleri olarak gülüşü her zaman güzelleştirmeyi amaçladıklarını ifade eden Dt. Ataben Efe Çelik, “Hollywood Smile, Hollywood starlarının sahip olduğu gülüşü elde ettiğimiz ve bizim de en sık kullandığımız gülüş tasarımı tiplerinden biridir” açıklamasında bulundu.

"Dişlerle birlikte diş etlerinin ve dudağın görünümünü iyileştirmeyi de amaçlarız"

Gülüş tasarımı deyince akla sadece dişlerin gelmemesi gerektiğine dikkat çeken Dt. Ataben Efe Çelik, “Dişlerle birlikte diş etlerinin ve dudağın görünümünü iyileştirmeyi de amaçlarız. Diş beyaz estetik içerirken, dişeti ve dudaklar pembe estetiği sağlar. Bunların bir ahenk içinde olması gerekir. Hollywood gülüş tasarımıyla biz bunları gerçekleştirir ve kişinin hayallerindeki gülüşe kavuşmasını sağlarız. Bunlar için lamine veneer ve zirkonyum uygulamaları, diş eti estetiği uygulamaları, eksik dişler varsa implant uygulamaları yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.

”Dişlerde çürük, diş eti rahatsızlığı gibi sorunlar varsa bunların tedavi edilmesi gerekir"

Hollywood gülüşüne sahip olmak için gerekli diş muayeneleri yapıldıktan sonra gülüşe uygun ihtiyaçların belirlendiğini vurgulayan Dt. Ataben Efe Çelik, ”Dişlerde çürük, diş eti rahatsızlığı gibi sorunlar varsa bunların tedavi edilmesi gerekir. Bu tedavilerden sonra protetik işlemlere ve hayalinizdeki gülüşe kavuşmak için Hollywood gülüşü aşamasına geçebiliriz” şeklinde konuştu.

Dt. Çelik, bu gülüş tarzına sahip olmak için gerçekleştirilen işlemleri şu şekilde sıraladı:

“Porselen veneer: Diş yüzeylerinin hiç aşındırılmadan veya çok hafif aşındırılarak dişlerin ön yüzeylerine yaptığımız uygulamalardır. Porselen veneerler çarpık, aralıklı, kırık, küçük ve sarı renk gibi estetik bir görüntüye sahip olmayan dişler için gerçekleştirilen bir uygulamadır. Kısa sürede gerçekleştirilebilen işlemdir ve diş dokusuna en az müdahale bu yöntemde gerçekleştirilir. Bu sayede diş yapısının korunması sağlanmaktadır.

Zirkonyum kronlar: Bazen porselen veneerler ile düzeltemeyeceğimizi ve estetik görüntüyü sağlayamayacağımızı düşündüğümüz durumlarda zirkonyum kronlar ile dişlerin tedavi edilmesi gerekmektedir. Bu işlemde dişler porselen veneer işlemine göre biraz daha küçültülebilmektedir. Estetik kaygının ve problemlerin yüksek olduğu durumlarda beklentilerimizi en üst düzeyde karşılayacak bir uygulamadır.

Diş beyazlatma: Dişlerimiz çay, kahve, sigara ve diğer renk verici gıdalarla renklenir ve olduğundan daha sarı gözükür. Bu durum güzel bir gülüşe sahip olmayı engeller. Klinikte veya evde yapacağımız uygulamalar ile dişlerinizi kısa sürede beyazlatmanız mümkündür.

İmplant tedavileri: Eksik dişiniz veya dişleriniz varsa, implant tedavisi uygulamasıyla eksik dişi tamamlayabiliriz, bu sayede gülüşünüz yarım kalmamış olur.”