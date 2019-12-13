Hormonal hipertansiyona ameliyatla kesin çözüm

Feyzi Gökosmanoğlu, “Hipertansiyon eğer hormonal sebeplerden yani endokrinolojik hastalıklardan kaynaklanıyorsa, hastalar hormonal bozukluğun tedavisi sonrasında, hipertansiyondan da tamamen kurtulacaklardır” dedi.

Halk arasında hipertansiyona kalp ve böbrek hastalıklarının yol açtığı bilgisi hakim. Oysa bu hastalığın önemli nedenlerinden bazıları hormonal sebeplerden kaynaklanmaktadır fakat bu bilgi yaygın değil.

Hormonal hipertansiyon rahatsızlığı hakkında bilgi veren Medicana International Samsun Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümünden Uzman Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, endokrinolojik sebeplere bağlı hipertansiyonun ameliyatla tedavi edildiğini söyledi. Dr. Gökosmanoğlu, “Dünyada yaklaşık 1 milyar, ülkemizde 18 milyon hipertansiyon hastası mevcut. Toplumda yaygın olan bilgi, hipertansiyona kalp ve böbrek hastalıklarının yol açtığıdır, hormonal tansiyon ise genellikle bilinmez. Oysa tiroit, böbrek üstü bezi ve hipofiz bezi hastalıkları da hipertansiyona neden olabilir. Eğer tansiyon bu hormonal sebeplerden kaynaklanıyorsa, bu hastalar ameliyatla tansiyondan kurtulabilirler” diye konuştu.

Bu belirtilere dikkat

Dr. Gökosmanoğlu şöyle devam etti: “Hastalarda ani başlangıçlı hipertansiyon tespit edildiyse, hipertansiyon 20 yaşından önce, 50 yaşından sonra ortaya çıkmışsa, ataklar halinde yükselen ve çok yüksek değerlere çıkan hipertansiyon saptanmışsa, hipertansiyon esnasında baş ağrısı, çarpıntı, terleme, yüzde kızarma oluyorsa, hipertansiyonla birlikte bazen bulantı, kusma, bulanık görme varsa, aile bireylerinde yaygın tansiyon veya ani ölüm hikayesi varsa, 3-4 ilaçla tansiyon kontrol edilemiyorsa; mutlak olarak hormonal hipertansiyon değerlendirilmesi açısından bir endokrinoloji uzmanı ile görüşülmesi şarttır.”

“Endokrin hipertansiyon hayatı tehdit edebilir”

Uzm. Dr. Feyzi Gökosmanoğlu son olarak endokrin hipertansiyonun diğer tansiyon tiplerinden farklı olarak ölümcül seyrettiğini, tedavi edilmediği durumda, ani ölüm, beyin kanaması, felç, kalp krizi, böbrek yetmezliği, göz içi kanama gibi çok ciddi bulgulara neden olduğunu vurgulayarak, “Tansiyon sırasındaki bulguları kesinlikle göz ardı etmeyin” şeklinde sözlerini tamamladı.