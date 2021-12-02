Hükümet konağı inşaatından kablo hırsızlığı firarisi Amasya'da yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde yapımı devam eden yeni hükümet konağı inşaatından 250 bin lira değerinde kablo çalan şüphelilerden firari şahıs Amasya'da yakalandı.

06 Kasım Cumartesi gecesi Fatih Mahallesi Sancak Sokak Sedde Yolu'nda yapımı devam eden yeni hükümet konağı inşaatından 250 bin lira değerinde kablo ve inşaatın güvenlik kamerası cihazının çalındığı ihbarı yapıldı. Olay yerinde inceleme yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayda hiç bir delil bırakmayan hırsızları yakalamak için yoğun bir çalışma yürüttü. Kent güvenlik sistemi kayıtlarını inceleyen ekipler, iş yerinde çalışan işçilere ait minibüsün Samsun'dan Bafra'ya giriş çıkış saatlerinden şüphelendi. Olaydan 5 gün sonra işçilere ait olan minibüsün hırsızlık olayında kullanıldığını belirledi. Bunun üzerine araştırmayı derinleştiren Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayının gerçekleştirildiği yeni hükümet konağı inşaatına giderek D.A., A.K. ve E.K'yi gözaltına aldı. M.K.S'nin ise işe gelmediği öğrenildi. Şahısların yapılan sorgularında çalıntı kabloların Samsun'a götürdükleri tespit edildi.

Şüphelilerle birlikte Samsun'a giden İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalıntı kabloları İlkadım ilçesinde M.A'ya ait evin yakınında boş bir arsada buldu. Şüpheliler Bafra'ya getirilerek İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan D.A., A.K. ve E.K. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Çalınan kablolar hükümet konağı inşaatı yetkililerine teslim edildi.

Olayın diğer şüphelisi M.K.S'yi yakalamak için iz süren ekipler şahsın Amasya'da olduğunu belirledi. Dün Amasya'ya giden sivil ekipler Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte şüpheli M.K.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs dün gece Bafra'ya getirildi.

Asayiş Büro Emirliğindeki işlemlerinin ardından şüpheli bugün Bafra Adliyesine sevk edildi.