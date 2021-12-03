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Hurda hırsızları yakalandı

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde hurda hırsızları jandarma ekiplerince yakalandı.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde hurda hırsızları jandarma ekiplerince yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Dereköy Mahallesi'nde ikamet eden N.K.'nin ( 43) 3 adet köşeli demir ve 3 adet destek demiri çalındı. N.K., İlçe Jandarma ekiplerine hırsızlık olayı ile ilgili şikayetçi oldu. Olayla ilgili Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve JASAT ekipleri ile birlikte hırsızlık olayının meydana geldiği yerde inceleme yapıldı. Kamera kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri olayla ilgili 2 kişinin kimliğini belirledi. "KAFES" ve "KEP" yapay zeka yeteneklerini de kullanarak yürütülen çalışmalar neticesinde kimlikleri tespit edilen F.U. (50) ve M.G.'nin (51) Atakum ilçesinde hurdacılık yaptığını belirlendi. Yapılan araştırmalar neticesinde şüpheli şahıslar Atakum ilçesinde çalınan malzemeler ile birlikte yakalandı. Çalıntı 3 adet köşeli demir ve 3 adet destek demiri N.K.'ye teslim edildi. Şüpheli F.U.ve M.G. jandarmadaki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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