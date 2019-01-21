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Hurdacı katiline 17 yıl hapis cezası

Samsun’da hurdacılık yapan 4 çocuk babası bir kişiye silahlı saldırı düzenleyerek öldüren şahıs, yargılandığı mahkemece toplam 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da hurdacılık yapan 4 çocuk babası bir kişiye silahlı saldırı düzenleyerek öldüren şahıs, yargılandığı mahkemece toplam 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi Kalyon Sokak'ta 2017 yılı Kasım ayında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdacı dükkanı sahibi 4 çocuk babası Doğan Kılınç (41), akrabasıyla birlikte sokakta yürüdükleri bir sırada Serkan Dadak'ın (24) silahlı saldırısına uğradı. Doğan Kılınç kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan Serkan Dadak, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde polise teslim oldu.


Samsun'a getirilerek tutuklanan Serkan Dadak hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında mahkeme heyeti, Serkan Dadak'ı 'adam öldürmek' suçundan 15 yıl, 'genel güvenliği tehlikeye düşürmek' suçundan 10 ay ve 'ruhsatsız silah' suçundan ise 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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