İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hurdacıdan hırsızlık yapan 2 genç kız gözaltında

Samsun’da hurdacıdan hırsızlık yapan 2 genç kız, polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da hurdacıdan hırsızlık yapan 2 genç kız, polis tarafından gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi'nde bulunan bir hurdacıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdacıdan saç ve demir çaldıkları iddia edilen L.A. (18) ve M.İ. (16) Tekkeköy polisi tarafından güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden M.İ. yaşı küçük olduğu için Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polisteki sorgusu tamamlanan L.A. ve M.İ., Samsun Adliyesine sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.