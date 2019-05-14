Hurdacıdan hırsızlık zanlısı 2 kıza adli kontrol

Samsun'da hurdacıdan hırsızlık yapan 2 genç kız, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi'nde bulunan bir hurdacıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdacıdan sac ve demir çaldıkları iddia edilen L.A. (18) ve M.İ. (16) Tekkeköy polisi tarafından güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkılarak yakalandı. Şüphelilerden M.İ. yaşı küçük olduğu için Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polisteki sorgusu tamamlanan L.A. ve M.İ., Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren L.A. ve M.İ. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.