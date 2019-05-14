İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hurdacıdan hırsızlık zanlısı 2 kıza adli kontrol

Samsun’da hurdacıdan hırsızlık yapan 2 genç kız, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da hurdacıdan hırsızlık yapan 2 genç kız, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi'nde bulunan bir hurdacıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdacıdan sac ve demir çaldıkları iddia edilen L.A. (18) ve M.İ. (16) Tekkeköy polisi tarafından güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkılarak yakalandı. Şüphelilerden M.İ. yaşı küçük olduğu için Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polisteki sorgusu tamamlanan L.A. ve M.İ., Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren L.A. ve M.İ. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.